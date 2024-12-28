Жителя Челябинска будут судить за избиение сотрудницы Bla Bla Bar

Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего местного жителя, сломавшего нос промоутеру ночного клуба Bla Bla Bar, по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в ночь на 9 марта 2024 года челябинец в состоянии алкогольного опьянения в тамбуре ночного клуба ударил промоутера кулаком в лицо из-за того, что ему запретили входить в заведение. Он причинил ей травму головы и сломал нос. Телесные повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска