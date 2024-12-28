Рекультивация мусорного полигона в западном районе Ростова завершена

В Ростове завершена рекультивация свалки в северо-западной промышленной зоне. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

За два года рекультивированы земельные участки общей площадью 56,8 га, на которых с 70-х годов скопилось более 8,5 млн т бытовых и строительных отходов. Сейчас идет очистка прилегающей территории и демонтаж стройгородка.

«Весь полигон „накрыли“ защитным экраном толщиной в один метр. Он состоит из инертных материалов: грунта, песка и комплексного гидроизоляционного покрытия — бентонитовых матов и полимерной геомембраны. В теле свалки смонтирована системы дегазации, сбора и очистки фильтратов. Установки уже выводят наружу испарения и влагу, которые образуются внутри отвалов в результате биологических процессов, и нейтрализуют их. На поверхности ведется мониторинг состояния воздуха»,— отметил господин Логвиненко.

По прогнозам специалистов, свалка может выделять газ еще десять лет. Построить что-то новое на этой территории можно будет тлько после полного завершения процессов «брожения».

Сейчас весь мусор, собираемый в Ростове, вывозят на отходоперерабатывающий комплекс в Мясниковском районе.

Кристина Федичкина