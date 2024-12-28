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На северо-западе Челябинска автобус сбил пешехода

В Челябинске произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Пострадал пешеход, сообщает пресс-служба госавтоинспекции города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 28 декабря на Комсомольском проспекте, рядом с гипермаркетом «Теорема». По предварительным данным, водитель автобуса ЛиАЗ совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. ГАИ не уточняет, какого цвета был сигнал светофора в это момент.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

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