На северо-западе Челябинска автобус сбил пешехода

В Челябинске произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Пострадал пешеход, сообщает пресс-служба госавтоинспекции города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 28 декабря на Комсомольском проспекте, рядом с гипермаркетом «Теорема». По предварительным данным, водитель автобуса ЛиАЗ совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. ГАИ не уточняет, какого цвета был сигнал светофора в это момент.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.