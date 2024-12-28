Ярославский Дворец пионеров возобновит работу 9 января

В Ярославле Дворец пионеров начнет работать 9 января. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсант Фото: Антон Голицын / Коммерсант

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Дворец пионеров расположен рядом со зданием на Советской, 15, в котором произошел пожар. По заявлением властей, после произошедшего здание стало угрожать обрушением Дворцу пионеров, поэтому занятия прекратили.

В здании на Советской, 15 проводили противоаварийные работы. Сегодня на очередной комиссии по чрезвычайным ситуациям подрядчик представил заключение о проведенных мероприятиях, что и дало возможность снять ограничения на посещение Дворца пионеров.

«С 9 января 2025 года дети уже смогут заниматься в обычном режиме, за исключением небольших ограничений, которые связаны с ремонтными работами в соседнем здании»,— прокомментировал начальник управления по делам гражданской обороны, ЧС и территориальной безопасности мэрии Ярославля Александр Белозеров.

Алла Чижова