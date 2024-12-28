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Учредителей завода ЖБИ в Крыму привлекают к «субсидиарке» на 221 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Завод железобетонных изделий №5» в Крыму (г. Феодосия) намерен привлечь бывших учредителей предприятия к субсидиарной ответственности по долгам компании на общую сумму 221,5 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, к субсидиарной ответственности хотят привлечь Игоря Билинского (бенефициар предприятия), а также Петра Савченко — гендиректор компании с января 2021 года по июль 2022 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод ЖБИ №5» зарегистрировано в Феодосии в 2017 году. Основной вид деятельности - производство изделий из бетона для использования в строительстве. Бенефициар компании — Игорь Билинский. Выручка общества за 2020 год составила 63 млн руб., убыток — 18,2 млн руб. (более свежие финансовые данные предприятия не публикуются).

Арбитражный суд Республики Крым признал «Завод ЖБИ №5» банкротом в июне 2022 года по заявлению ООО «Мостоотряд №75». Кредиторские требования заявителя составили 221,5 млн руб., долги суд включил в третью очередь реестра требований кредитора. В феврале 2023 года конкурсный управляющий должника сообщил о том, что определением Арбитражного суда Республики Крым производство по делу о признании ООО «Завод железобетонных изделий №5» несостоятельным (банкротом) прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур.

Тат Гаспарян

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