В юбилейном году Сочи Парк установил рекорд по посещаемости

Более 2,2 млн человек посетили объекты тематического парка развлечений в 2024 году. Это абсолютный рекорд за все годы существования Сочи Парка.

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В этом году Сочи Парк отметил первый крупный юбилей. Десять лет назад, когда парк принял первых гостей, работали лишь 6 аттракционов, сейчас аттракционов 24, а территория развлечений увеличилась почти втрое. К юбилею в Сочи Парке открылись два новых аттракциона — «Соловей-разбойник» и «Богатырская застава», в планах на 2025 — открытие двух детских каруселей.

Развитие территории парка и увеличение количества развлечений, входящих в стоимость билета, обеспечивает и рост турпотока. С 1 января 2024 экосистему парка, в которую входят тематический парк, детский развлекательный центр Медведия, аттракционы Колесо времени и Богатырские гонки, уже посетило более 2,25 миллионов человек. Для сравнения итоговая цифра за 2023 год составила 2,12 млн.

Верхнюю строчку рейтинга самых популярных аттракционов Сочи Парка из года в год занимает Змей Горыныч — скоростная американская горка, которая разгоняется до 100 км/ч всего за три секунды. Укротить Горыныча в этом году рискнули почти 1,4 млн. гостей. Второе место — у семейной горки «Шаролет» (почти 1,1 млн), третье — у цепочной карусели «Самоцветы» (700 тыс).

Положительную оценку посетителей получили и два новых аттракциона. На воздушно-гоночном «Соловье-разбойнике», который открылся в парке 1 мая, прокатилось почти 400 тыс. посетителей, на «Богатырской заставе» (дата открытия — 12 июня) — почти 500 тыс.

Особое внимание в 2024 году было уделено вопросам экологии. В апреле в Сочи Парке прошел тематический фестиваль «ЭкоВесна», в рамках которого сказочные персонажи Баба Яга, Леший и Морская Царевна в игровой форме, с помощью анимационных шоу, квизов и квестов, рассказывали гостям о необходимости заботиться об окружающей среде. А собственный досортировочный центр парка отсортировал и отдал на переработку более 40 тонн картона, 12 тонн пластика и более 150 кг лома алюминиевых банок.

Среди знаковых мероприятий года стоит выделить тематический фестиваль День рождения Бабы Яги, гастроли ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» и показы циркового шоу, в котором приняли участие артисты 10 цирков мира.

Сочи Парк — первый в России тематический парк развлечений, расположенный на Федеральной территории Сириус, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. Лучший открытый парк развлечений России и СНГ (премия «Хрустальное колесо», 2015-2023), входит в топ-25 лучших парков Европы (TripAdvisor), действительный член IAAPA, РАППА, САПИР. На площади 15 га расположены детские, семейные и экстремальные аттракционы, отель-замок Богатырь, детский центр Медведия, колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другие объекты, проходит более 15 разножанровых шоу. Входит в группу компаний MANTERA. MANTERA — крупная кросс-функциональная ГРУППА компаний, созданная в 2021 году. Бренд MANTERA объединил лучшие курорты и центры притяжения России в единую ЭКОСИСТЕМУ индустрии гостеприимства. MANTERA строит, развивает и управляет объектами туристической инфраструктуры. Компания, на основе многолетнего опыта её команды, внедряет лучшие российские и мировые практики в сфере гостеприимства и экспертную систему управления, которая позволяет масштабировать бизнес с неизменно высоким качеством сервиса. География активов Группы MANTERA масштабна, и включает в себя действующие объекты туристической инфраструктуры в Краснодарском крае, Республике Карачаево-Черкесия, Ленинградской области, а также перспективные проекты в Республике Адыгея и на Дальнем Востоке. АО "Сочи Парк", ИНН 2310119472, ОГРН1062310038944, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, ул Чемпионов, д. 3, офис 230

http://www.sochipark.ru/