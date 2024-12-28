Тюменские компании выплатят штрафы на 7,5 млн руб. за создание картеля на торгах
Восьмой арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы ООО «Сибирьинвест» и ООО «ПромАнтикорИнвест» на штрафы за картельный сговор на торгах АО «Транснефть-Сибирь», сообщили в пресс-службе УФАС Тюменской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
ООО «ПромАнтикорИнвест» выплатит 2 млн руб., а ООО «Сибирьинвест» — 5,5 млн руб. Материалы дела в отношении должностных лиц обеих компаний переданы в правоохранительные органы для рассмотрения возможности уголовного преследования по статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции путем создания картеля).
Согласно информации ведомства, с 2018 по 2023 годы участники ООО «ПромАнтикорИнвест» и ООО «Сибирьинвест» заключили антиконкурентное соглашение при участии в девяти закупках на объектах АО «Транснефть-Сибирь». Общая сумма контрактов составила 56,9 млн руб. Сговор предусматривал поддержку цен и получение прибыли: одна компания отказывалась от конкурентной борьбы в пользу другой, заранее определенной на роль победителя.