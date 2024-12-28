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Презентация CHERY TIGGO 9 и новогодняя елка в ЧЕРИ ЦЕНТРЕ АВТО ДЛЯ ВАС ЮГ

В преддверии Нового года 25 декабря компания АВТО ДЛЯ ВАС презентовала новый флагман CHERY TIGGO 9 и организовала новогоднюю елку для своих клиентов и их детей.

Фото: пресс-служба компании Авто для вас

Это было настоящее атмосферное событие с новогодней программой для всей семьи, а именно интерактивный спектакль со Снегурочкой и Дедом Морозом, розыгрыш эксклюзивных призов, яркая фотозона, новогодний фуршет, подарки для детей и яркая фольгированная дискотека!

Взрослые участники тоже не остались без внимания, они участвовали в викторинах, проходили тест – драйв на автомобилях Chery, а также ощутили на себе уникальное сочетание передовых технологий, комфорта и безопасности, которыми по праву может гордиться CHERY TIGGO 9.

Приятная атмосфера, праздничное настроение – всё это залог веселого праздника, праздника от ЧЕРИ ЦЕНТРА АВТО ДЛЯ ВАС ЮГ!

Фото: пресс-служба компании Авто для вас

Приглашаем Вас на тест-драйв CHERY TIGGO 9 по адресу: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 2/1.

CHERY ЦЕНТР АВТО ДЛЯ ВАС ЮГ, +78612029696, www.chery-adv.ru

«АВТО ДЛЯ ВАС ПРЕМИУМ»

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