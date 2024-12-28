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В ХМАО взносы на капремонт вырастут на 9,1% в 2025 году

С февраля 2025 года взнос на капитальный ремонт в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО – Югре) будет проиндексирован на 9,1%, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Это необходимо для устойчивости программы капремонта. С 2014 по 2020 год минимальный взнос не изменялся, хотя стоимость материалов и работ значительно возросла»,– пояснили в правительстве.

Увеличение платежей составит примерно 1,5 руб. на кв. м. В среднем за квартиру площадью 54 кв. м. необходимо будет заплатить 76,14 руб. в месяц.

С 2021 года взносы за капитальный ремонт в регионе индексируют в соответствии с инфляцией. Полученные средства направляют на ремонт домов, в частности замену лифтов старше 25 лет. Также на эти цели из бюджета было выделено 272 млн руб.

Анна Капустина

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