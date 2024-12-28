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Опрос: сколько жители ЮФО потратят на новогодние подарки

Предновогодний опрос* ВТБ показал, что более половины южан готовы потратить до 10 тысяч рублей на подарки для близких и друзей. В целом расходы жителей Юга на новогодние подарки по сравнению с прошлым годом существенно не изменились.

Четверть опрошенных (25%) потратят на новогодние подарки от 10 до 20 тысяч рублей. 15% планирует купить подарки на сумму более 20 тысяч рублей. Не планируют ничего покупать всего 1% респондентов.

Расходы южан на подарки родным и близким по сравнению с 2023 годом либо остались прежними (об этом заявили 32% опрошенных), либо незначительно выросли (33%). 14% респондентов заявили о значительном увеличении трат на новогодние презенты.

Почти половина опрошенных (41%) указали, что их главная цель при планировании расходов в новогодний период — уложиться в размер зарплаты. Примерно треть южан (37%) отметили, что они тщательно планируют бюджет на эти дни, тогда как 21% признались, что тратят деньги в праздники спонтанно.

В праздничный период жители ЮФО хотят получать больше кешбэка за свои покупки. Согласно опросу, пользователи программ лояльности хотели бы получать повышенный кешбэк в супермаркетах — эту категорию выбрали 75% респондентов. Также популярны категории «Одежда и обувь» (46%), «Косметика и парфюмерия» (42%), «Электроника и техника» (31%), «Кафе и рестораны» (26%).

*Опрос проведен ВТБ 20-23 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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