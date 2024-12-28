График общественного транспорта в Челябинске изменится в новогодние праздники

В Челябинске изменится график движения общественного транспорта в новогодние праздники. Часть маршрутов отменяется, часть будет работать по расписанию выходного дня, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

С 29 по 31 декабря автобусы, трамваи и троллейбусы работают по графику выходного дня. 1 и 2 января автобусы №№2, 4, 7, 8, 9, 18, 19, 23, 24, 30, 33, 34, 42, 43, 47, 51, 58, 64, 71, 81, 128, 130, 172, 132, 136к, 158к, 213, 214 и 300, а также трамваи и троллейбусы будут ходить по изменённому расписанию, которое разместят на портале gortrans74.ru. Автобусы №№1, 3, 5, 10к, 14, 15, 22а, 31, 41, 45, 56а, 123, 125, 483 — по расписанию выходного дня.

С 3 по 8 января общественный транспорт переходит на график выходного дня.

Часть маршрутов в праздничные дни не работает. Автобусы и трамваи начнут выходить на линию по следующему графику: со 2 января — автобусы №№11, 28, 35, 44, 52, 61, 72, 74, 78, 129, 204, 212, 300, трамваи 18, 20;

с 3 января — в Челябинске автобусы №№25т, 26, 27, 32, 48, 61, 76, 91, 141, 142, 150, 492, трамвай №12; в Копейске автобусы №6 (по проспекту Славы) и №12; в Сосновском районе — автобусы №№131, 149, 208;

с 5 января — автобус №203;

с 9 января — в Челябинске автобусы №№13к, 80, 176, трамвай №10; в Копейске — автобусы №№8, 19а;

с 11 января — автобус № 195 (бывший 95, Чичерина — Преображенское кладбище).