В белгородском Губкине закончили благоустройство пляжа за 256 млн рублей

В Губкине Белгородской области завершилось благоустройство пляжа на территории пруда Осколец за 256 млн руб. В рамках проекта обустроена площадь для мероприятий, проложены пешеходные и велосипедные дорожки, а также созданы зоны отдыха. Одной из главных достопримечательностей обновленной территории стала экотропа, рассказали в правительстве Белгородской области.

Согласно порталу госзакупок, общая площадь благоустройства составляет 196 тыс. кв. м, из которых 99 тыс. кв. м отведено под озеленение, 33 тыс. кв. м — под дорожные покрытия. Набережная пляжа представляет собой прогулочный променад с велодорожкой и различными зонами: смотровыми консолями, пирсами для рыбалки, детскими площадками. Проект предусматривал освещение всех зон и озеленение территории, включая посадку березы, ивы, клена, сосны и многолетних растений. Также предполагалось строительство парковки и освещение дорожек.

Из аукционной документации следует, что первый этап работ выполнил подрядчик из Белгорода ООО «СБК-групп» за 236 млн руб. Второй этап, оцененный в 31 млн руб., также был освоен этой компанией. Оба раза ООО «СБК-групп» не снижало цену и было единственным участником торгов.

Согласно данным Rusprofile, ООО «СБК-групп» зарегистрировано в Белгороде в 2017 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 12,5 тыс. руб. Генеральный директор и учредитель — Сергей Бузун. В 2023 году выручка компании составила 311 млн руб., чистая прибыль — 5,9 млн руб.

Летом «Ъ-Черноземье» сообщал, что экс-главу орловского райцентра Владимира Авилова заподозрили в превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) после сотрудничества с ООО «СБК-Групп». По версии следствия, администрация Болхова в 2023 году, намереваясь благоустроить парк «Болховкин луг», заключила контракт с белгородским ООО «СБК-Групп», а затем приняла и полностью оплатила работы, которые подрядчик не выполнил. Ущерб муниципальному бюджету был оценен в 66 млн руб. В ноябре Владимир Авилов ушел в отставку, врио главы Болхова является Наталья Толпыгина.

Анна Швечикова