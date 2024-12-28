«АльфаСтрахование» рассказала о самых частых новогодних ЧП

Новогодние праздники – это не только хлопушки и игрушки.

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Это еще и многочисленные маленькие и большие происшествия, которые случаются по большой и не очень неосторожности. «АльфаСтрахование» проанализировала обращения по полисам НС за три года и выяснила, с чем чаще всего сталкиваются россияне при праздновании Нового года. «Механические» повреждения лидируют.

Самые распространенные травмы, которые получают россияне во время празднования Нового года, – переломы конечностей. Всего в период новогодних празднований зафиксировано более 37% обращений, связанных с переломами рук и ног. Чаще всего травмы россияне получает в результате падения на улице, а также катания на коньках, санках и лыжах. Около 3% травмируются в быту. Например, зафиксировано несколько случаев падения с лестницы во время установки новогодней елки и украшения интерьера.

Более 20% обращений в новогодние праздники связано с отравлениями. Большинство отравлений связано с употреблением некачественного алкоголя или его злоупотреблением. Грибы и домашние консервы оказались одними из самых опасных на новогоднем столе для 8% клиентов компании. У 2% обращения были вызваны чрезмерным употреблением тяжелой пищи, вызвавшим нарушения в пищеварении.

11% обратившихся в компанию за возмещением по полисам НС в новогодние праздники стали жертвами пиротехники. Самая популярная травма – ожог пальцев рук (39%), а также повреждения глаз (18%). Единичные случаи связаны с более тяжелыми травмами, такими как ампутация пальцев или частичная потеря слуха от близкого звукового удара.

Почти 6% обращений связано с травмами, полученными в результате готовки блюд для новогоднего стола. Большинство из них – порезы при открывании консервных банок и нарезании еды. На втором месте – ожоги, полученные во время приготовления горячих блюд.

Около 3% происшествий приходится на аллергические реакции, возникшие из-за употребления блюд с новогоднего стола.

Происходили и случаи разной степени абсурдности. Например, несколько обращений было получено по причине попадания в глаза брызг и пробок от шампанского, сока мандаринов и жира от горячих блюд. Один из застрахованных получил травму в новогоднюю ночь, когда ломал ветки, чтобы сделать руки снеговику.

Попытки помериться подарками также не доводят до добра в этот самый семейный праздник, и от побоев при встрече Нового года пострадали 2% россиян.

«Новогодние праздники – это время веселья, но не стоит забывать, что именно в этот период происходит много неожиданных происшествий. Важно помнить, что даже самые праздничные моменты могут обернуться неприятными сюрпризами, и именно в такие моменты страхование от несчастных случаев может оказать незаменимую помощь. Программа страхования от НС от «АльфаСтрахование» защитит от финансовых последствий различных травм и несчастных случаев, которые могут случиться как дома, так и на отдыхе во время празднования Нового года», – говорит Денис Титов, директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование».