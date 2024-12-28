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Ремонтом новогодних декораций в Белгороде займется местный ИП за 6 млн рублей

Муниципальное учреждение «Управление Белгорблагоустройство» выбрало подрядчиком для ремонта новогодних световых конструкций «Ворота в сказку» в облцентре местного индивидуального предпринимателя Максима Ефимова. Он был единственным участником конкурса, снижать начальную цену контракта в 6 млн руб. не стал. Он заключен. Средства выделят их средств учреждения. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Господину Ефимову предстоит отремонтировать 12 декораций. Работы включают в себя ремонт или замену светодиодной ленты, белт-лайта со светодиодными лампами, световой гирлянды, трансформаторов тока, окраску металлоконструкций в белый цвет, монтаж питающих кабелей и трансформаторов. Ремонт одной конструкции оценивается в 498 тыс. руб.

Срок оказания услуг — в течение двух дней с момента получения заявки от заказчика, им также определяется точное место монтажа конструкций. Гарантия на работы составит два месяца.

По данным Rusprofile.ru, Максим Ефимов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Белгородской области в июле 2020 года. Основной вид деятельности — производство изделий из недрагоценных металлов. С 2021 года предприниматель получил 14 госконтрактов на 45 млн руб. в сумме. Господин Ефимов также является директором и соучредителем белгородского ООО «Саша», специализирующегося на ремонте электрического оборудования. Ему принадлежит половина компании, еще половина — Валентине Шендалевой.

В середине ноября Максим Ефимов уже получил подряд на ремонт конструкций «С Новым годом!», «Лебеди», «Корабль», а также на монтаж украшений на территории детской облбольницы в Белгороде за 12 млн руб. В том же месяце местное ООО «Инфинити» Сергея Редько и Николая Сыча выиграло контракт на установку объемного пространства «Эрмитаж», фигуры «Балерина», консоли «Завиток» в облцентре за 7 млн руб.

В Воронеже новогодним оформлением площади Ленина за 20 млн руб. и Адмиралтейской площади за 58,1 млн руб. занималось местное «Совтехэко». В Орле аналогичную работу во всех районах должна была выполнить местный индивидуальный предприниматель Людмила Чибирева за 8,6 млн руб. В Курске контракты на праздничное оформление общей стоимостью 9,5 млн руб. выиграли местные предприниматели Наталья Пыжова и Дмитрий Носов. В Липецке украшением площади Петра Великого занималось местное ООО «Техстрой 48» за 4,7 млн руб., а площадь Космонавтов оформляло также местное ООО «Труженик» за 809 тыс. руб.

Анастасия Колпачева

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