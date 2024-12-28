Южноуралец осужден на два года строгого режима за поджог жилого дома

Каслинский городской суд вынес приговор 56-летнему местному жителю, который сжег частный дом бывшей сожительницы. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд установил, что в сентябре 2024 года в селе Багаряк местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта с бывшей подругой, «на почве личных неприязненных отношений» поджог ее дом. В результате жилище полностью сгорело. Ущерб превысил 1 млн руб.

Каслинский городской суд признал ранее судимого фигуранта виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога). Кроме того, в полном объеме удовлетворено исковое заявление потерпевшей о возмещении ущерба.