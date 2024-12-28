УФСБ по Башкирии предостерегло граждан от поджогов
УФСБ по Башкирии предупредило жителей региона об опасности стать жертвами телефонных мошенников. Сотрудники органов безопасности не вправе требовать от граждан переводить деньги на какие-либо счета и оформлять кредиты в банках, говорится в распространенном ведомстве пресс-релизе.
Также сотрудники ФСБ или МВД «никогда не предлагают поджечь или испортить чье-либо имущество или здание для решения оперативных задач», это действия мошенников, поясняет управление. В пресс-релизе рекомендуют не поддаваться провокациям, при любом подозрительном звонке сразу прекращать общение, а при сомнениях — звонить в дежурную часть.
Как поясняет пресс-служба ведомства, в России активизировались мошенники, которые сначала похищают деньги граждан, а затем заставляют их совершать поджоги для возврата средств.
«Поступают указания поджечь какое-либо здание, сооружение, запустить петарды в людных местах, облить бензином или запустить "коктейли Молотова" в выбранные ими автомобили или даже квартиры. Ни в одном из этих случаев деньги не были возвращены, а ранее пострадавшие становятся фигурантами уголовных дел»,— подчеркнули в УФСБ.