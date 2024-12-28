Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Возле комплекса «Ак-Йорт» в Уфе планируется построить ЖК на 728 человек

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проекты планировки и межевания территории в Зеленой роще, ограниченной улицей Менделеева, городскими лесами и Восточным выездом. Заказчик проектов — ООО «Специализированный застройщик "Стройтэк-Арт"».

Планируется, что в квартале будут снесены здание гостиничного комплекса, наземная парковка и инженерные сооружения. В числе проектируемых объектов — три жилых дома высотой от шести до 17 этажей. Общая площадь жилого фонда составит 21,9 тыс. кв. м, население жилого комплекса — 728 человек. Для жителей новых домов спроектирован встроенный двухуровневый паркинг на 260 машино-мест с зарядными станциями для электромобилей.

В одном из жилых домов будет размещен детский сад на 45 мест. Строительство новой школы не планируется.

Идэль Гумеров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...