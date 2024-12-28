Возле комплекса «Ак-Йорт» в Уфе планируется построить ЖК на 728 человек

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проекты планировки и межевания территории в Зеленой роще, ограниченной улицей Менделеева, городскими лесами и Восточным выездом. Заказчик проектов — ООО «Специализированный застройщик "Стройтэк-Арт"».

Планируется, что в квартале будут снесены здание гостиничного комплекса, наземная парковка и инженерные сооружения. В числе проектируемых объектов — три жилых дома высотой от шести до 17 этажей. Общая площадь жилого фонда составит 21,9 тыс. кв. м, население жилого комплекса — 728 человек. Для жителей новых домов спроектирован встроенный двухуровневый паркинг на 260 машино-мест с зарядными станциями для электромобилей.

В одном из жилых домов будет размещен детский сад на 45 мест. Строительство новой школы не планируется.

Идэль Гумеров