Белгородским фермерам выделят 150 млн рублей на релокацию

Не менее 20 фермеров и малых сельхозпредприятий из приграничных районов Белгородской области получат гранты на сумму 150 млн руб. на возобновление деятельности на удаленных от границы с Украиной территориях. Средства выделят из областного бюджета. Порядок предоставления субсидий установлен соответствующим постановлением, сообщили в правительстве региона.

Поддержка направлена на фермеров, которые не могут использовать свои земли и помещения в приграничных муниципалитетах из-за вынужденного отселения или ограничений на въезд. Речь идет о Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах, а также Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах.

Размер грантов будет варьироваться в зависимости от направления деятельности: до 5 млн руб. — на овощеводство, ягодоводство, садоводство и пчеловодство; до 8 млн руб. — на переработку сельхозпродукции и рыбоводство.

Новая мера поддержки имеет ряд преимуществ по сравнению с предыдущими федеральными грантами, подчеркнули в правительстве региона. Например, бюджет полностью покроет стоимость проекта без необходимости софинансирования от фермеров. Также срок обязательств по производству сельхозпродукции сокращен до трех лет вместо стандартных пяти. Кроме того, не требуется создание дополнительных постоянных рабочих мест.

Анна Швечикова