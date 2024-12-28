В ДТП, из-за которого частично закрыли движение на трассе Сочи, погиб водитель

В Сочи произошло ДТП, в котором погиб водитель иномарки. Авария случилась в субботу утром на трассе, соединяющей Красную Поляну и Адлер, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Kia, движущийся в сторону Адлера, потерял управление. Транспортное средство занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя другими автомобилями — Волгой и VOYAH. В результате аварии водитель Kia получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Водитель Волги также был госпитализирован с различными травмами.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые регулируют движение. Одна из полос для проезда полностью перекрыта. Сейчас специалисты проводят расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств аварии.

За неделю, в период с 20 по 26 декабря, в Сочи было зарегистрировали 199 аварий, из которых 10 привели к травмам у участников. Наибольшее количество нарушений связано с несоблюдением очередности проезда — 25 случаев, а также с нарушением бокового интервала, что стало причиной 44 аварий. Неправильный выбор дистанции стал причиной 17 происшествий, аналогичное количество ДТП произошло из-за ошибок при движении задним ходом. Наиболее напряженным днем недели оказался вторник, когда сотрудники ГАИ зафиксировали 42 аварии. В то же время воскресенье зарегистрировали 23 ДТП.

Мария Удовик