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АО «Энергосбыт Плюс» подало иски к нижнетагильскому ВГОК почти на 80 млн руб.

АО «Энергосбыт Плюс» (входит в «Т Плюс») подал два иска к ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (ВГОК, Нижний Тагил), следует из картотеки арбитражных дел. Общая сумма исковых требований достигает 77 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иски были поданы 24 декабря и приняты к рассмотрению. Сумма требований по одному составляет 63,6 млн руб., дело назначено к рассмотрению 28 января. Сумма требований по второму иску составляет 14,1 млн руб., он также должен быть рассмотрен 28 января. Причина требований пока не известна.

Помимо этого, АО «Энергосбыт Плюс» обратился в Свердловский арбитражный суд с требованиями к муниципальным предприятиям Екатеринбурга, Красноуральского ГО, Невьянского ГО, поселка Атиг (Нижнесергинский район), Каменского ГО и ГО Нижняя Салда. Суммы исковых требований достигают нескольких сотен тысяч рублей.

Анна Капустина

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