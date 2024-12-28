СКА совершил «обмен года»

ХК из Петербурга в последнем матче года обыграл в гостях «Сочи», аутсайдера Западной конференции КХЛ, со счетом 5:4. Но главным предметом обсуждения стало не это, а сенсационные обмены, которые провернул армейский клуб в последний день трансферного периода. Самой резонансной стала сделка с челябинским «Трактором»: в этот клуб отправился один из лидеров СКА нападающий Василий Глотов, а взамен петербуржцы получили защитника Илью Карпухина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами СКА — «Сочи»

Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами СКА — «Сочи»

Фото: ХК СКА

Непредсказуемой работе СКА на трансферном рынке давно никто не удивляется. В эпоху правления Романа Ротенберга, который и один из руководителей клуба, и главный тренер, это стало общим местом. «Все продается, все покупается!» — таков, можно сказать, девиз армейцев. Например, недавно был отдан в «Металлург» хорватский нападающий Борна Рендулич. Его обменяли на форварда Павла Акользина. Хорвата прибрели у «Сочи» осенью прошлого года, и тогда говорили, что он принесет СКА неоценимую пользу, видели в нем бомбардира. Роман Ротенберг называл Рендулича «Боря-гол». Борна забросил за петербуржцев в прошлом чемпионате 11 шайб в 51 матче, а в этом практически перестал забивать: всего один гол. И теперь форвард не нужен. Таких примеров из селекции СКА можно привести массу. Тот, кто хорошо играл за другой клуб, переставал хорошо играть в армейском.

Но тут ахнули даже видавшие виды. Василий Глотов — один из лидеров команды последних лет, исправно забивающий шайбы и отдающий передачи (в этом сезоне, пусть не самом удачном, — 12 и 9), форвард, способный сыграть на разных позициях, «вытаскивающий» важные матчи, тот, на ком, казалось, держалась раздевалка, в расцвете сил (27 лет), — вдруг угодил «под нож». В обмен на Глотова и 21-летнего защитника Арсения Коромыслова, который не попадал в состав СКА, армейский клуб получил из «Трактора» 26-летнего защитника Илью Карпухина. Его давно хотел приобрести Роман Ротенберг: приглашал Карпухина в сборную России, проверял там. И вот этот момент настал. Но за желаемый «лот» пришлось отдать лидера команды. И сейчас даже трудно понять, больше выиграет ХК от этой сделки или потеряет.

Роман Ротенберг объяснил обмен тем, что «нужно думать об интересах команды». А там такая ситуация: СКА больше всех в лиге забивает (144 гола), но при этом неприлично много пропускает (111 шайб — семнадцатый результат в КХЛ, в которой выступают 23 клуба). Нет баланса между обороной и атакой. И вот такой трейд — Глотов и Коромыслов на Карпухина, а еще СКА приобрел права на 20-летнего вратаря «Трактора» Руслана Хажеева, который играет в Северной Америке (его будут «возвращать» в Россию), и обменял белорусского защитника Степана Фальковского на защитника «Ак Барса» Дмитрия Юдина, выступавшего за СКА раньше, — должен этот баланс установить.

Еще один нюанс многоходовой комбинации («Ы» — как выразился бы герой фильма Леонида Гайдая, потому что мало что можно в ней понять) заключается в том, что Василий Глотов, краса и гордость российского хоккея, может отправиться по окончании сезона в НХЛ, где он приписан к «Баффало Сейбрз». Тут можно сказать: СКА смотрит на перспективу. Но СКА всегда смотрит на перспективу, к этому все привыкли так же, как к шоковой селекционной политике клуба. А Кубок Гагарина надо выигрывать сейчас — уже весной. Если задача не изменилась, конечно.

У СКА все равно великолепный подбор форвардов, есть кому забивать и отдавать. А вот надежности в обороне не хватает. Но как скажется потеря Глотова на микроклимате в команде — вот в чем вопрос. Каждый игрок может подумать в такой ситуации: «Следующий — я». Если хорошей «раздевалки» не будет, можно приобрести хоть пятерых защитников уровня Карпухина — выиграть главный трофей КХЛ они не помогут.

И уже совсем смешно, если выяснится, что Глотов попал под обмен из-за ошибки, допущенной в матче против ЦСКА. Тогда Василий не смог вывести шайбу из своей зоны и соперники забили шестой гол. ЦСКА в итоге выиграл в Москве со счетом 6:5. Роман Ротенберг несколько раз подчеркнул, что петербуржцы проиграли из-за шестой пропущенной шайбы, только не назвал при этом виновного. Тут оба тезиса можно поставить под сомнение: и то, что уступили именно из-за этой шайбы (счет стал 6:2, другие шайбы не в счет, что ли?), и то, что ошибся только Глотов (там и защитники могли «накрыть» игрока ЦСКА, и вратарь мог более удачно сыграть). Но, что интересно, такую версию легко принять на веру. И это лучше всего объясняет то, что происходит в СКА.

Любой нюанс настроения Романа Ротенберга может стать причиной сенсационного решения. А принесет оно пользу или нет, выяснится в конце сезона: когда придет пора кому-то выиграть Кубок Гагарина. СКА не видел этого приза с 2017 года. Как раз в то время Ротенберг утвердился в роли одной из ключевых в клубе фигур.

Кирилл Легков