В Краснодаре изъяли 9 тонн немаркированного сливочного масла

Почти 9 тонн немаркированного сливочного масла изъяли сотрудники полиции в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с представителями Россельхознадзора обнаружили в помещении частного склада на ул. Дзержинского 8,8 кг сливочного масла без маркировки. Как отметили в пресс-службе ведомства, продукт может представлять опасность для здоровья и жизни потребителей.

Изъятое масло отправили на экспертизу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастных к незаконному обороту нелегального товара и задерживают.

Алина Зорина