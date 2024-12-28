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В Краснодаре изъяли 9 тонн немаркированного сливочного масла

Почти 9 тонн немаркированного сливочного масла изъяли сотрудники полиции в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с представителями Россельхознадзора обнаружили в помещении частного склада на ул. Дзержинского 8,8 кг сливочного масла без маркировки. Как отметили в пресс-службе ведомства, продукт может представлять опасность для здоровья и жизни потребителей.

Изъятое масло отправили на экспертизу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастных к незаконному обороту нелегального товара и задерживают.

Алина Зорина

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