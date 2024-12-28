Башкирии выделят более 1 млрд рублей на завершение трассы М-7

На завершение работ по строительству участка трассы М-7 «Волга» в Башкирии дополнительно выделят 1,06 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Трасса, движение по которой было запущено 22 декабря, проложена в обход пяти населенных пунктов в Башкирии — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Дополнительные федеральные средства позволят повысить уровень готовности объекта до 82,8%.

Майя Иванова