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Башкирии выделят более 1 млрд рублей на завершение трассы М-7

На завершение работ по строительству участка трассы М-7 «Волга» в Башкирии дополнительно выделят 1,06 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Трасса, движение по которой было запущено 22 декабря, проложена в обход пяти населенных пунктов в Башкирии — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново. Дополнительные федеральные средства позволят повысить уровень готовности объекта до 82,8%.

Майя Иванова

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