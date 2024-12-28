В аэропорту Кольцово массово задержали вылеты рейсов

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) более чем на полчаса задержали вылет шести рейсов «Уральских авиалиний», следует из табло вылета аэропорта. Позже вылетели и некоторые рейсы других авиакомпаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Сильнее всего задержались вылеты «Уральских авиалиний» в Сочи (1 час 45 минут), Москву (1 час), Стамбул (1 час 20 минут), Санкт-Петербург (1 час 30 минут), S7 Airlines в Новосибирск (1 час).

На момент публикации в статусе «задержан» находятся вылеты Red Wings в Казань и «Уральских авиалиний» в Москву. Самолет в Казань не может покинуть аэропорт уже более четырех часов.

Анна Капустина