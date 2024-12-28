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Житель Башкирии приговорен к году лишения свободы за кражу игрушек из автомата

Нефтекамский городской суд вынес приговор жителю города за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. Суд приговорил его к году лишения свободы.

Установлено, что в мае этого года фигурант уголовного дела вместе с не установленным следствием лицом, находясь в тамбуре магазина «Пятерочка» на глазах у покупателей наклонили игровой автомат и похитили шесть игрушек общей стоимостью 1,2 тыс. руб. и раздали их прохожим. В тот же день они вытащили из автомата еще 15 игрушек стоимостью 3 тыс. руб. и вновь раздали их прохожим.

В результате индивидуальному предпринимателю причинен материальный ущерб на общую сумму 4,2 тыс. руб.

Подсудимый признал вину. Суд учел это в качестве смягчающего обстоятельства. Также были приняты во внимание активная помощь в расследовании преступления, добровольное возмещение причиненного материального ущерба, наличие на иждивении двоих малолетних детей. Отягчающим обстоятельством стал рецидив.

Майя Иванова

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