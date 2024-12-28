Из Челябинской области в Китай отправили 19 тонн куриных лапок

Предприятие из Челябинской области в канун Нового года экспортировало в Китай более 19 т субпродуктов птицы — куриных лапок. Разрешение на вывоз продукции ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» выдал Россельхознадзор, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Перед экспортом куриные лапки прошли ветеринарный контроль, а также комплекс лабораторных исследований на соответствие требованиям страны-импортера. По данным Россельхознадзора, это первая с 2020 года партия продукции, отгруженная на экспорт при полном таможенном оформлении в Челябинской области.