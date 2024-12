«Рождественский бал», «Папа» и «Финист. Первый богатырь»

На новогодних каникулах в Челябинске состоятся концерты симфонических оркестров с рождественскими песнями и хитами Depeche Mode, ледовое шоу «Золушка», «Большой челябинский стендап» и «Дискотека Союз» со звездами 80-90-х. В театрах покажут спектакли «Папа», «Сказки морских охотников», «А Дед Мороз дома? Однажды в Новогодске», «Кукольное сердце – 2, или как спасали Новый год». В кинотеатрах выйдут в прокат фильмы «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Мегалополис» и «Покажи мне кино».

Концерты

В МТС Live Холле 3 января пройдет концерт «Дискотека Союз», в котором примут участие звезды 80-90-х. Выступят: группа «На-На», Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко, «Белый орел» и «Божья коровка», Александр Добрынин и многие другие. Стоимость билета от 1,8 тыс. до 4,5 тыс. руб. 18+.

В МТС Live Холле 5 января состоится шоу Enjoy the symphony, в котором симфонический оркестр исполнит хиты британской группы Depeche Mode. На сцене выступит официальная трибьют-группа Devotion Mode. Гости концерты смогут услышать такие песни, как Personal Jesus, Enjoy the silence, People are people, Policy of truth, World in my eyes и многие другие. Стоимость билета от 1,8 тыс. до 4,5 тыс. руб. 6+.

Во дворце спорта «Юность» 6 января пройдет ледовое шоу «Золушка». Участие в постановке принимают в том числе олимпийские чемпионы Наталья Бестемьянова, Андрей Букин и Аделина Сотникова. На льду развернется известный сюжет сказки о Золушке и Принце, а также крестной фее, злой мачехе и потерянной туфельке. Гостей ждут также акробатические и цирковые номера. Стоимость билета от 1 тыс. до 3,5 тыс. руб. Возрастного ограничения нет.

В МТС Live Холле 7 января состоится концерт, посвященный известному французскому композитору Полю Мориа. Его музыку исполнит симфонический оркестр All stars orchestra под управлением дирижера Ильи Коптева. Стоимость билета от 1,2 тыс. до 3,5 тыс. руб. 12+.

В Центре международной торговли 7 января пройдет «Большой челябинский стендап». В мероприятии принимают участие восемь местных комиков, которые выступят с новыми программами, свежими историями и шутками. Стоимость билета от 800 до 2,5 тыс. руб. 18+.

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 7 января состоится концерт «Рождественский бал». Он является аналогом выступления Венского филармонического оркестра, который ежегодно проходит с 1939-го года. На концерте выступят оркестр и солисты. В программу включено болеро из оперетты Шарля Лекока «Рука и сердце», композиция «Поездка на санях» американского автора Лероя Андерсона, Happy new year группы ABBA и другие рождественские мелодии. Стоимость билета от 800 до 6 тыс. руб. 6+.

Спектакли

В «Театральном пространстве свободы» 29 декабря представят спектакль «А Дед Мороз дома? Однажды в Новогодске!». Это история о том, как дети в Новый год приходят в гости к Деду Морозу и сталкиваются с разными приключениями, а в это время жители Новогодска пытаются спасти праздник, в преддверии которого в городе пропадает все электричество. Стоимость билета 1,1 тыс. руб. 2+.

В студии-театре «Манекен» 30 декабря и 5 января покажут спектакль «Сказки морских охотников». Постановка рассказывает о древних сказках эскимосов — про непослушного медвежонка, хитрую мышку Вувыльту, грозного ворона и маленькую наважку. Стоимость билета 400 руб. 6+.

В Новом художественном театре 29-30 декабря и 2-5 января пройдут спектакли «Кукольное сердце – 2, или как спасали Новый Год». Это новые приключения куклы Ляльки, Бабы-Яги и хвастливого зайца Тришки. В этот раз друзьям нужно стать супергероями, чтобы спасти новогодний праздник. Стоимость билета 500 руб. Возрастного ограничения нет.

В МТС Live Холле 6 января представят спектакль «Папа» по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера. Главный герой, пожилой Андрэ, страдает деменцией. Раньше он был танцовщиком или инженером, живет сейчас в Париже или в Лондоне, а мужа дочери зовут Антуан или Пьер. Андрэ ощущает, что вокруг него происходит что-то странное, и пытается в этом разобраться. Главные роли в спектакли сыграют Сергей Маковецкий, Мария Рыщенкова и Евгения Крегжде. Стоимость билета от 2 тыс. до 6 тыс. руб. 16+.

Кино

В челябинских кинотеатрах с 1 января начнут показывать фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес девочку Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправится по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания. Главные роли сыграли Екатерина Червова, Светлана Ходченкова, Дмитрий Чеботарев, Александра Богданова, Василиса Маковцева. 6+.

С 1 января в кинотеатрах Челябинска также выйдет в прокат фильм «Финист. Первый богатырь». Он рассказывает о самом сильном и ловком богатыре Белогорья — Финисте. Чтобы всех удивить, он отправился за новыми подвигами в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли. Там он поймет, что одному человеку без помощи не справиться. Главную роль сыграл Кирилл Зайцев. 6+.

В кинотеатрах Челябинска со 2 января можно будет посмотреть фильм «Мегалополис». В американском городе Новый Рим архитектор Цезарь Катилина, умеющий останавливать время, проектирует идеальный мегаполис будущего, где все будут счастливы. Построить его он планирует с помощью изобретенного им волшебного материала мегалона. Мэр Цицерон выступает против такой идеи, однако его дочь, напротив, увлечена проектом архитектора. Главные роли сыграли Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито и Натали Эммануэль. 18+.

В челябинских кинотеатрах с 1 января также стартуют сеансы фильма «Покажи мне кино». Действие происходит в 1960-х годах. Все жители небольшого городка в пустыне Чили с нетерпением ждут воскресенья. Тогда они идут в кино, чтобы посмотреть волшебные истории, переносящие их в другие миры. Выясняется, что в одной семье есть девочка Мария Маргарита, которая способна рассказывать киноистории, из-за чего ее жизнь кардинально меняется. 18+.

Ольга Воробьева