Жителя Новошахтинска задержали за поджог магазина по заданию мошенников

В Шахтах полицейские задержали подозреваемого в поджоге одного из магазинов города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Задержанным оказался 57-летний житель Новошахтинска. Как утверждается, подозреваемой зашел в магазин под видом клиента и установил в торговом зале коробку с фейерверком. Затем он поджег ее и скрылся с места преступления. В результате никто не пострадал, сумма причиненного ущерба устанавливается.

Подозреваемый пояснил, что до произошедшего ему позвонил якобы правоохранитель и попросил перевести 500 тыс. руб. на «безопасный счет». Кроме того, мошенник убедил фигуранта организовать поджог.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По факту хищения средств у фигуранта проводится проверка.

Анастасия Казуков