Сочи разделил первенство в топе направлений для бронирования отелей в январе

Сочи, Москва и Санкт-Петербург заняли первое место в рейтинге популярных направлений для бронирования отелей в январе. Туристические города набрали по 15% бронирований. В январе путешественники предпочитают оставаться на курорте в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которые составляет 4,6 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартира Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге туристы остаются в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,8 тыс. руб.

Путешественники, которые приезжают в Москву, бронируют номера в среднем на три ночи. В среднем номер на одну ночь обходится отдыхающим в 5,5 тыс. руб.

Второе место с 5% бронированиями заняла Ялта. В портовом городе путешественники в среднем остаются на четыре ночи. Средняя стоимость ночи размещения — 5,5 тыс. руб.

Третье место завоевал Краснодар, который набрал 3% январских бронирований в отелях. Средняя продолжительность поездки — три ночи. Средняя стоимость ночи размещения — 3,6 тыс. руб.

В топ-10 популярных направлений для отдыха в январе попали и другие города Кубани. Геленджик завоевал четвертое место. Средняя стоимость ночи размещения — 4,3 тыс. руб.

За ним следует Красная Поляна, где туристы в среднем отдыхают четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 10,5 тыс. руб.

Седьмое место получила Анапа. Средняя продолжительность поездки — четыре ночи. Средняя стоимость ночи размещения — 4,1 тыс. руб.

Мария Удовик