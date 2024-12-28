На западном склоне Уфы планируют построить автомагистраль

На западном склоне Уфы (параллельно улице Рихарда Зорге и проспекту Октября) вдоль реки Белой могут построить магистральную дорогу общегородского значения. Городская администрация утвердила соответствующий проект планировки и межевания территории, ограниченной улицей Рихарда Зорге, Лесопарковым проездом, городскими лесами и железной дорогой.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации, размещение новой дороги предусмотрено генпланом до 2042 года. Дорога должна пройти западнее железной дороги от Затонского моста до проектируемого моста в створе Интернациональной улицы (в сторону Алексеевки).

Проекты планировки и межевания территории не предполагают новое жилое строительство. При этом рядом с улицей Рихарда Зорге спроектирована школа на 1,5 тыс. учащихся со спортивным ядром, а также центр лыжного спорта с трибунами на 1,5 тыс. мест и стоянка на 312 машино-мест.

Идэль Гумеров