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Цена литра бензина АИ-98 на заправках Дона превысила 79 рублей

За неделю, с 17 по 23 декабря 2024 года, средняя стоимость автомобильного бензина в Ростовской области составила 61,98 руб. за литр, увеличившись на 14 коп. Об этом сообщает Росстат.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сильнее всего за неделю подорожал бензин марки АИ-98 — на 27 коп. Сейчас на заправках области он обойдется в среднем в 79,01 руб. за литр. Цена топлива АИ-95 выросла на 12 коп. — до 61,92 руб.за литр. Стоимость Бензина АИ-92 увеличилась на 11 коп., составив 55,68 руб. за литр.

Кроме того, в регионе подорожало дизельное топливо — на 18 коп., средняя цена составляет 65,52 руб. за литр.

Анастасия Казуков

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