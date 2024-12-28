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Коммерсантъ FM
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Умерла британская актриса Оливия Хасси, сыгравшая Джульетту

В возрасте 73 лет умерла британская актриса Оливия Хасси, известная ролью в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на ее семью. Уточняется, что актриса скончалась вчера, 27 декабря, в окружении семьи.

Фото: Larry Ellis / Express / Getty Images

Фото: Larry Ellis / Express / Getty Images

Свою первую телевизионную роль Оливия Хасси получила в 13 лет. В 16 лет она сыграла Джульетту в фильме итальянского режиссера Франко Дзеффирелли. Кинолента собрала в прокате около $38,9 млн при бюджете в $850 тыс. и получила четыре номинации на премию «Оскар», включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Актриса за эту роль была удостоена «Золотого глобуса».

На счету Оливии Хасси более 40 фильмов. В их числе — «Черное Рождество» (1974), «Смерть на Ниле» (1978), «Айвенго» (1982), «Мать Тереза» (2003). Также она сыграла в мини-сериалах «Иисус из Назарета» (1977), «Последние дни Помпеи» (1984), «Оно» (1990).

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