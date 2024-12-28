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В Челябинске признали ненадлежащей звуковую рекламу верхней одежды

Челябинское УФАС России привлекло к административной ответственности распространителя звуковой рекламы о распродаже верхней одежды, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

О рекламе по улице Машиностроителей, 38 в Ленинском районе сообщила жительница Челябинска. Она распространялась при помощи рупора на опоре наружного освещения. Оборудование разместило физическое лицо. Ведомство признало рекламу ненадлежащей. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.

Виталина Ярховска

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