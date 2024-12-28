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Жителей Курганской области просят отказаться от салютов на Новый год

Правительство Курганской области призывает местных жителей отказаться от запуска фейерверков на Новый год. Причиной стали «участившиеся в стране случаи провокаций с использованием пиротехники», сообщила пресс-служба исполнительного органа.

Отмечается, что некачественные салюты также могут стать причиной пожаров, травм и гибели людей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале декабря в Кургане заявили об отмене новогоднего городского салюта. Врио главы города Антон Науменко тогда сообщал, что отказ связан с «ситуацией в стране, когда земляки защищают родину на передовой». В прошлом году Курган также принимал решение об отмене праздничного фейерверка.

В России на прошедших выходных прошла волна поджогов в общественных местах с помощью фейерверков. 21 декабря в московском торговом центре «Форт» пенсионерка взорвала петарду в отделении МФЦ. Аналогичный случай произошел в тот же день в ТЦ «Гелиос» в Королеве, где пенсионер запустил салют, а после отправился в Костинский отдел полиции УМВД России по округу Королев, чтобы повторить поджог.

Также 21 декабря жительница Анапы запустила фейерверк возле банкомата. Аналогичный случай произошел в тот же день в Санкт-Петербурге. В Твери неизвестный с помощью бутылки с зажигательной смесью поджег почтовое отделение. 22 декабря также произошли поджог полицейской машины в Екатеринбурге и банкомата в Новосибирске. Правоохранительные органы сообщали, что все поджигатели действовали по указаниям мошенников.

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