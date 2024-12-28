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В копейском поселке неизвестные разрушили ледовый городок

В поселке Вахрушево Копейска разрушен новогодний ледовый городок. Администрация уже направила заявление в городской отдел МВД, сообщается в официальном telegram-канале мэрии.

Ночью 28 декабря неизвестные частично повредили ледовый лабиринт, сломали фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также ледяные цифры «2025». Нарушители, в случае установления их личностей, будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Ледовый городок в Вахрушево оперативно восстановят.

Администрация Копейска призывает горожан бережно относиться к новогодним украшениям. «На арт-объекты на центральной площади, в Парке Победы и в поселках забираться нельзя. Декорации для этого не предназначены. Это травмоопасно. Фигуры скользкие, состоят из стеклопластика. Световые инсталляции работают от электричества»,— сообщает мэрия.

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