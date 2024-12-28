Ростовская область передала оборудование военным медикам ЮВО

По поручению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря на один из учебных полигонов Южного военного округа (ЮВО) доставили партию оборудования для военных медиков. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В партию вошло такое оборудование, как электрокардиограф, процедурный столик, фармацевтический холодильник, кушетка ширма, стерилизатор и т.д.

С просьбой об оказании помощи к господину Слюсарю обратилась сотрудница медицинского пункта одного из подразделений ЮВО.

С начала СВО правительство региона передало техники и оборудования на более 2,6 млрд руб.

Анастасия Казуков