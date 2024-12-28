«Трактор» пополнился семью игроками после обмена с тремя клубами
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» произвел обмен трех игроков. Состав команды же пополнился семью хоккеистами из московского «Динамо», «Торпедо» из Нижнего Новгорода и СКА из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ХК.
Фото: Наиль Фаттахов, Коммерсантъ
В «Динамо» отправился форвард Дилан Сикьюра, который играл в составе «черно-белых» с лета 2024 года. Взамен южноуральский клуб пополнился защитником Андреем Прибыльским и нападающим Матвеем Гуськовым.
«Трактор» также попрощался с нападающим Никитой Тертышным. Игрок отправится в «Торпедо», а к челябинскому клубу присоединятся форвард Денис Почивалов, голкипер Денис Утенков и нападающий Павел Дорофеев.
Южноуральскую команду также покидает защитник Илья Карпухин. Он будет играть в составе «СКА». Из Санкт-Петербурга в Челябинск же отправятся форвард Василий Глотов и защитник Арсений Коромыслов.