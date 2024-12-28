В Златоусте возбудили дело после гибели подростка в ДТП

Следователи ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ) в отношении водителя грузовика, наехавшего на подростка 27 декабря в поселке Айский, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, ранним утром 27 декабря 65-летний водитель грузовика «ЗИЛ» наехал на 16-ленего подростка, переходившего дорогу по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП мальчик от полученных травм умер в больнице.

Виталина Ярховска