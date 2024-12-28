Назначен заместитель министра образования Челябинской области

Заместителем министра образования и науки Челябинской области назначен Антон Туманов, ранее возглавлявший управление образования и молодежной политики Златоуста. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

«Назначить Туманова Антона Геннадьевича заместителем министра образования и науки Челябинской области с 9 января 2025 года, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца»,— говорится в документе.

Кроме того, губернатор Челябинской области повысил заместителя министра экологии региона Сергея Лаврова — 27 декабря он назначен первым замглавы ведомства. В этот же день подписано постановление о назначении заместителя управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области. Должность заняла Елена Аршалуйсян, ранее работавшая начальником инспекции охраны труда и пожарной безопасности в управлении делами. Ей назначен испытательный срок три месяца.