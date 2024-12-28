Владельца взорвавшейся в Дагестане заправки перевели под домашний арест

Суд в Дагестане изменил меру пресечения владельцу взорвавшейся заправки с заключения под стражей на домашний арест. Марат Джанхуватов будет находиться под арестом до 26 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева «РИА Новости».

В конце сентября на АЗС в пригородном поселке Новый Хушет произошли взрывы с последующим возгоранием. Погибли 13 человек, в том числе три ребенка, пострадали 11 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов называл причиной взрыва «человеческий фактор». Господин Джанхуватов был арестован по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Арест за человеческий фактор».