Недвижимость в Крыму и в Севастополе привлекает инвесторов

В 2024 году рынок недвижимости не замирал ни на день: россияне активно покупают жильё на в Крыму и Севастополе. В 2025 году тенденция сохранится, убеждены эксперты.

Один из крупнейших застройщиков Крыма и Севастополя, «ИнтерСтрой» предлагает удобные локации и разнообразные планировки. Квартиры в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Феодосии и Алуште ждут своих собственников. «ИнтерСтрой» запустила продажи квартир в Мурманске в ЖК «Северное Сияние»*.

ЖК «Бакунинский»



Гостеприимная Ялта

«ИнтерСтрой» предлагает квартиры, как в готовых домах, так и в строящихся объектах. ЖК «Ай-Петри»** - одно из самых высоких зданий в городе с потрясающими видами и удобным расположением. Стоит выделить и ЖК «Бакунинский»***. Объект отличается удачной локацией и панорамными видами.

Комплекс апартаментов «Ола-апарт»



Солнечная Евпатория

На западном побережье Крыма, между городами Саки и Евпатория, в 150 метрах от моря расположен комплекс апартаментов «Ола-апарт»**** от «ИнтерСтрой». Апарт-отель включает в себя: бассейн, разделенный на взрослую и детскую зону, а также зону гидромассажа; предусмотрены помещения под ресторан и кафе; тренажерный зал; детскую зону отдыха; благоустроена парковая территория.

В Евпатории большое количество предложений, включая интересный проект для жизни и инвестиций – ЖК «Кубики»*****. Это современный ЖК, который состоит из 12 домов по четыре этажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курортный комплекс «Лучистое»

Курортный комплекс «Лучистое»



Живописная Алушта

«ИнтерСтрой» возводит курортный комплекс «Лучистое» в Алуште. Здесь предусмотрены аквазоны, банный комплекс, ресторанный сектор. Благодаря концепции и выгодному месторасположению «Лучистое»****** подходит для инвестиций и обеспечит доход от сдачи квартиры в аренду круглый год.

В сердце Алушты «ИнтерСтрой» возводит клубный квартал комфорт-класса «На Фонтанке»********. Над обустройством дворовой территории работали ландшафтные дизайнеры. Найдется место для воркаут-зоны, пространства для игр и развлечений детей, лаундж-зоны для удаленной работы на свежем воздухе, зоны-барбекю.

Уютная Феодосия

Насладиться энергией моря и многовековой историей Феодосии можно став собственником квартиры в ЖК «Утесов»********* от «ИнтерСтрой». В комплексе большой выбор квартир с продуманными планировками. Все они оборудованы индивидуальными отоплением. В доме предусмотрены отдельные кладовые.

Ознакомиться с полным списком объектов можно на сайте «ИнтерСтрой».

Рекламодатель ООО «ИнтерСтрой», ИНН 9102213117, Республика Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь, б-р Ленина, д. 12, помещ. 301, кабинет 26 Застройщики входят в ГК «ИнтерСтрой» *ООО "СЗ "Северное Сияние", ИНН 9102289719, адрес: 236029, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Таганрогская, д. 14 кв. 40. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/. **ООО "СЗ "Вишневый сад", ИНН 9110019716, адрес: Республика Крым, г Евпатория, пр-кт Им.В.И.Ленина, д. 66, пом. 5, каб. 1. ***Застройщик ООО «СЗ «Бакунинский», ИНН 9102255678, адрес: Республика Крым, г.о. Симферополь. г. Симферополь, б-р. Ленина, д.12, помещение 301, кабинет 25. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/. ****Застройщик ООО "СЗ Прибрежное", ИНН 9102262040, адрес: 295051, республика Крым, г. Симферополь, бульвар Ленина, д. 12, офис 206. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/. *****ООО "СЗ "Симфония", ИНН 9102257957, адрес:295051, Республика Крым, г Симферополь, б-р Ленина, д. 12, помещ. 301 кабинет. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/. ******Застройщик ООО "СЗ "Лучистое", ИНН 9102251634, адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, б-р. Ленина, д.12, пом. 206. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/. ********Застройщик ООО "СЗ ЖК Прибрежный" ИНН 9103094494, адрес: Республика Крым, г. Алушта, ул. Багликова, дом 27, лит. В, каб.9. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/. *********Застройщик ООО "СЗ Феодосийский", ИНН 9108126333, адрес: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Насыпная, д. 6, помещение 1. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/.

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