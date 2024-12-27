Недвижимость в Крыму и в Севастополе привлекает инвесторов
В 2024 году рынок недвижимости не замирал ни на день: россияне активно покупают жильё на в Крыму и Севастополе. В 2025 году тенденция сохранится, убеждены эксперты.
Один из крупнейших застройщиков Крыма и Севастополя, «ИнтерСтрой» предлагает удобные локации и разнообразные планировки. Квартиры в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Феодосии и Алуште ждут своих собственников. «ИнтерСтрой» запустила продажи квартир в Мурманске в ЖК «Северное Сияние»*.
Гостеприимная Ялта
«ИнтерСтрой» предлагает квартиры, как в готовых домах, так и в строящихся объектах. ЖК «Ай-Петри»** - одно из самых высоких зданий в городе с потрясающими видами и удобным расположением. Стоит выделить и ЖК «Бакунинский»***. Объект отличается удачной локацией и панорамными видами.
Солнечная Евпатория
На западном побережье Крыма, между городами Саки и Евпатория, в 150 метрах от моря расположен комплекс апартаментов «Ола-апарт»**** от «ИнтерСтрой». Апарт-отель включает в себя: бассейн, разделенный на взрослую и детскую зону, а также зону гидромассажа; предусмотрены помещения под ресторан и кафе; тренажерный зал; детскую зону отдыха; благоустроена парковая территория.
В Евпатории большое количество предложений, включая интересный проект для жизни и инвестиций – ЖК «Кубики»*****. Это современный ЖК, который состоит из 12 домов по четыре этажа.
Курортный комплекс «Лучистое»
Живописная Алушта
«ИнтерСтрой» возводит курортный комплекс «Лучистое» в Алуште. Здесь предусмотрены аквазоны, банный комплекс, ресторанный сектор. Благодаря концепции и выгодному месторасположению «Лучистое»****** подходит для инвестиций и обеспечит доход от сдачи квартиры в аренду круглый год.
В сердце Алушты «ИнтерСтрой» возводит клубный квартал комфорт-класса «На Фонтанке»********. Над обустройством дворовой территории работали ландшафтные дизайнеры. Найдется место для воркаут-зоны, пространства для игр и развлечений детей, лаундж-зоны для удаленной работы на свежем воздухе, зоны-барбекю.
Уютная Феодосия
Насладиться энергией моря и многовековой историей Феодосии можно став собственником квартиры в ЖК «Утесов»********* от «ИнтерСтрой». В комплексе большой выбор квартир с продуманными планировками. Все они оборудованы индивидуальными отоплением. В доме предусмотрены отдельные кладовые.
Ознакомиться с полным списком объектов можно на сайте «ИнтерСтрой».
Рекламодатель ООО «ИнтерСтрой», ИНН 9102213117, Республика Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь, б-р Ленина, д. 12, помещ. 301, кабинет 26
Застройщики входят в ГК «ИнтерСтрой»
*ООО "СЗ "Северное Сияние", ИНН 9102289719, адрес: 236029, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Таганрогская, д. 14 кв. 40. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/.
**ООО "СЗ "Вишневый сад", ИНН 9110019716, адрес: Республика Крым, г Евпатория, пр-кт Им.В.И.Ленина, д. 66, пом. 5, каб. 1.
***Застройщик ООО «СЗ «Бакунинский», ИНН 9102255678, адрес: Республика Крым,
г.о. Симферополь. г. Симферополь, б-р. Ленина, д.12, помещение 301, кабинет 25. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/.
****Застройщик ООО "СЗ Прибрежное", ИНН 9102262040, адрес: 295051, республика Крым, г. Симферополь, бульвар Ленина, д. 12, офис 206. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/.
*****ООО "СЗ "Симфония", ИНН 9102257957, адрес:295051, Республика Крым, г Симферополь, б-р Ленина, д. 12, помещ. 301 кабинет. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/.
******Застройщик ООО "СЗ "Лучистое", ИНН 9102251634, адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, б-р. Ленина, д.12, пом. 206. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/.
********Застройщик ООО "СЗ ЖК Прибрежный" ИНН 9103094494, адрес: Республика Крым, г. Алушта, ул. Багликова, дом 27, лит. В, каб.9. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/.
*********Застройщик ООО "СЗ Феодосийский", ИНН 9108126333, адрес: Республика Крым, г. Феодосия,
ул. Насыпная, д. 6, помещение 1. Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/.
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