События и достижения юбилейного года для ГК «ИнтерСтрой»

В 2024 году один из крупнейших застройщиков Крыма и Севастополя отметил 20-летний юбилей.

Для группы компаний «ИнтерСтрой» уходящий 2024 год – особый. «ИнтерСтрой» в 2024 году расширила географию присутствия и запустила проект в Мурманске. Кроме того, «ИнтерСтрой» выходит с новым проектом в Сочи. Подписаны новые инвестиционные соглашения о строительстве в Ялте и Севастополе.

Группа компаний «ИнтерСтрой» стала финалистом национальной премии «Наш вклад» и получила статус партнера национальных проектов России. «ИнтерСтрой» представила два проекта, которые решают задачи нацпроектов «Образование» и «Культура».

ГК «ИнтерСтрой» третий год подряд удостоилась главной общественной награды жилищного строительства. Крупнейший застройщик Крыма и Севастополя получил Золотой Знак общественного контроля «Надежный застройщик России – 2024». Стоит отметить, что ГК «ИнтерСтрой» третий год подряд признана «Надёжным застройщиком России» сразу в двух регионах – в Крыму и в Севастополе.

В 2024 году школа и детский сад в районе ЖК «Доброгород» от «ИнтерСтрой» на улице Токарева в Севастополе открыли двери для воспитанников.

В уходящем году «ИнтерСтрой» отремонтировала кабинеты в детской больнице в рамках акции «Подарим тепло сердец детям».

«ИнтерСтрой» подарила учебно-экзаменационный автомобиль Lada на ручном управлении региональному отделению ДОСААФ России Крыма. Автомобиль оборудован устройством ручного управления заводом-производителем. Его будут использовать для обучения вождению ветеранов и участников СВО, получивших ранения, а также людей с ограниченными возможностями.

Стоит отметить, что ГК «ИнтерСтрой» на постоянной основе поддерживает ветеранов, поздравляет их с праздниками. Также ГК «ИнтерСтрой» сделала ремонт лоджии севастопольскому ветерану в преддверии Дня Победы.

«ИнтерСтрой» на постоянной основе оказывает помощь и всячески поддерживает детскую музыкальную школу № 1 им. Римского-Корсакова, где юные севастопольцы делают свои первые шаги в мир высокого искусства.

Рекламодатель ООО «ИнтерСтрой», ИНН 9102213117, Республика Крым, г.о. Симферополь, г Симферополь, б-р Ленина, д. 12, помещ. 301, кабинет 26 Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС https://наш.дом.рф/

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