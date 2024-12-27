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Оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 12,2%

В январе-ноябре 2024 года розничная торговая сеть Ростовской области продала товаров на 1,6 трлн руб. Это на 12,2% (в сопоставимых ценах) выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Ростовстат.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Объем продаж еды, напитков и табачных изделий вырос на 9,3% и составил 790,7 млрд руб. Объем продажи непродовольственных товаров увеличился на 14,9% и достиг 833,8 млрд руб.

В структуре розничных продаж основную долю общеобластного оборота розничной торговли занимают крупные и средние организации (55,6%), далее идут субъекты малого предпринимательства с показателем 38,4%. Удельный вес рыночно-ярмарочной торговли сформировался на уровне 6%.

Кристина Федичкина

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