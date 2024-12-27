Воронежские ломбарды выдали займы на 1,7 млрд рублей за девять месяцев

С января по сентябрь 2024 года ломбарды, зарегистрированные в Воронежской области, заключили с жителями региона почти 122 тыс. договоров на общую сумму около 1,7 млрд руб. По сравнению с прошлым годом, их количество выросло на 4%, а их объем — почти на 31%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Средний размер займа за год увеличился на четверть, достигнув 14 тыс. руб. В Центробанке отметили, что их рост связан с повышением стоимости залогов, в качестве которых в основном используются золотые изделия.

По данным регулятора, к 1 октября воронежцы были должны ломбардам 141,5 млн руб., что на 7% больше, чем в 2023-м году.

В Черноземье, по данным на 1 октября, действовали 74 ломбарда, 12 из которых зарегистрированы в Воронежской области.

Анастасия Колпачева