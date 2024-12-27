Властям Ростова могут запретить выдавать разрешения на возведение многоэтажек

В субботу, 28 декабря, на внеочередном заседании законодательного собрания Ростовской области депутаты рассмотрят проект областного закона, который предполагает передачу полномочий органов местного самоуправления Ростова, Батайска, Аксайского и Мясниковского районов в сфере градостроительства и земельных отношений на областной уровень. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник в донском парламенте.

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На областной уровень предлагается передать полномочия, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием, планировкой территорий, архитектурно-строительным проектированием, выдачей разрешений на строительство объектов капитального строительства и на ввод их в эксплуатацию.

Данные меры необходимы для упорядочения застройки в муниципалитетах и выработки единых стандартов в градостроительной деятельности региона.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу 1 января 2025 года.

Ранее по инициативе врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря с 1 декабря 2024 года приостановили выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в Ростове. Такое решение было принято в связи с жалобами горожан на отсутствие социальной инфраструктуры в новых жилых кварталах. Кроме того, в донской столице проведут инвентаризацию всех ранее выданных разрешений.

Ева Китаева