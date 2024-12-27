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Коммерсантъ FM
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Новогодний шопинг в Sublime by Bosco

В исторических стенах ГУМа распахнул двери обновленный бутик Sublime by Bosco. Удвоив свою площадь, магазин сохранил изначальную концепцию, дополнив ее утонченным интерьером в стиле советского ретро. Элегантные кремовые тона, восстановленная лепнина и роскошный мраморный пол создают атмосферу советского «золотого века» 1950–1960-х годов. В Sublime by Bosco представлены лучшие ювелирные и часовые изделия: сияние драгоценных камней, изысканность золота и ручная работа создают неповторимую гармонию роскоши. Устроить предпраздничный шопинг в обновленном бутике Sublime by Bosco можно прямо сейчас.

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Нина Никифорова

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