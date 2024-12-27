Компанию в Тюмени оштрафовали на миллион за фиктивные документы об образовании

Прокуратура в Тюмени возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) в отношении местной компании, по результатам его рассмотрения ее оштрафовали на 1 млн руб., сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время проверки было установлено, что с декабря 2022 года по апрель 2023 года начальник отдела компании по торговле топливом передал директору частной образовательной организации вознаграждение на сумму 114 тыс. руб. за выдачу документов об образовании без фактического прохождения обучения и проверки знаний. Работникам автозаправок предполагалось выдавать свидетельства о профессии оператора заправочной станции третьего разряда и наполнителя баллонов четвертого разряда.

Ранее по уголовному делу о коммерческом подкупе был вынесен обвинительный приговор. Прокуратура также добилась признания судом недействительными 14 незаконно выданных документов об образовании.

Ранее замдиректора школы олимпийского резерва в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) уволили из-за поддельного диплома о высшем образовании, по которому он занимал должность.

Ирина Пичурина