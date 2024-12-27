Полицейские изъяли целый арсенал оружия в квартире на Будапештской

Полиция задержала 59-летнего жителя дома 5 по Будапештской улице, который хранил в квартире целый арсенал стрелкового оружия, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Добычей оперативников стали 12 единиц оружия: револьверы, ружья и пистолеты отечественного и иностранного производства разных лет. К ним полагались 337 патронов и три емкости с бездымным порохом общей массой более 500 гр.

Оружие не было зарегистрировано на петербуржца, по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). На данный момент подозреваемый находится под стражей.

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Андрей Маркелов