Троих уроженцев Вологодской области будут судить за попытку съесть мертвого лося

Смольнинский районный суд рассмотрит уголовное дело трех уроженцев Вологодской области будут судить за попытку украсть и съесть тушу мертвого лося. Об этом 27 декабря в своем Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Инцидент случился в феврале этого года, когда у ж/д перегона Тимошкино — Сиуч случилось ДТП, в результате которого погиб сохатый. Злоумышленники проезжали мимо и решили забрать 69-килограммовую тушу с собой, чтобы затем полакомиться мясом. Однако любителям деликатесов не повезло, так как на пути им встретился сотрудник полиции.

Ущерб от действий вологодчан потянул на 80 тыс. рублей. Им вменяют похищение туши дикого животного группой лиц по предварительному сговору.

Ранее «Ъ» сообщал еще об одном необычном деле. Петербуржец по имени Владимир потребовал от жены через суд выплатить миллион за частые измены. По его словам, супруга Мария причинила ему нравственные и душевные страдания, которые привели к глубокой депрессии.

Андрей Маркелов