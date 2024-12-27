«Главное, чтобы здравый смысл преобладал»
Дмитрий Дризе — об итогах года и ожиданиях от наступающего
Россияне верны себе. По данным ВЦИОМа, большинство граждан страны намерены встречать Новый год дома, в кругу семьи. Исключение составляет молодежь, которая предпочитает шумные компании. Социологи фиксируют, что траты населения на новогодний стол год от года растут в среднем на 20%. При этом немалое число участников опросов готовы поработать во время праздников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что 2025 год принесет перемены во многих жизненных сферах.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
2024 високосный год был сложным не только в России, но и во всем мире. Зато 11 дней гуляем, дискуссия относительно целесообразности долгих новогодних выходных в последнее время не ведется. При этом есть смысл напомнить, что традиционные призывы руководителей разных рангов и уровней, что называется, отдыхать с пользой и не вредить по возможности здоровью, как правило, остаются неуслышанными. Можно было бы, например, заняться спортом или чтением литературы, иными словами, чем-то интеллектуальным, нравственным и общественно-полезным. К этому готовы, скажем так, не все. Однако стоит выделить и положительным момент, опросы фиксируют, что россияне не прочь в Новый год и последующие выходные дни поработать. Таковых тоже немало, особенно если работодатель пообещает праздничные надбавки.
Можно немножечко поговорить о том, насколько правильно не спать ночь, есть, пить, гулять со всеми вытекающими на следующий день последствиями. Ради чего все это?
Но мы не будем читать нотации о пользе здорового образа жизни, ибо сами не без греха. Между тем Всероссийский фонд изучения общественного мнения рисует достаточно благостную картину: абсолютное большинство наших граждан собираются встречать Новый год в кругу семьи. Молодежь понятно, им бы повод найти, чтобы погулять вне дома родного. Тем не менее большинство чтит семейный праздник, значит, и семейные ценности.
Руководители нынче призывают быть аккуратнее с пиротехникой. Действительно, ситуация в мире и стране, прямо скажем, к большому празднику не располагает. Так что перейдем к большой политике. Январь 2025 года обещает быть богатым на события. Дональд Трамп возвращается, он уже громко заявил о себе. Главное, он обещал мир во всем мире. Это, конечно, хорошо, но особо обольщаться, наверное, все-таки не стоит. Плохо на что-то излишне надеяться, ибо перемены могут быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Лучше быть готовым к минусу, чтобы потом обрадоваться плюсу. Как бы то ни было, 20 января состоится инаугурация 47 президента Соединенных Штатов, и это уже само по себе событие.
Центробанк рассчитал, что годовая инфляция в РФ достигнет пика в апреле, после чего начнет снижаться. В этом можно прочитать намек на то, что в мире нет ничего постоянного. Плохое сменяется хорошим и, к сожалению, наоборот. Так что сложные времена затягиваются, и это надо признать, с этим решительно ничего не поделаешь. Главное, чтобы здравый смысл преобладал. Тогда, глядишь, и перемены будут только к лучшему, на это и понадеемся.
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