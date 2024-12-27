«Главное, чтобы здравый смысл преобладал»

Россияне верны себе. По данным ВЦИОМа, большинство граждан страны намерены встречать Новый год дома, в кругу семьи. Исключение составляет молодежь, которая предпочитает шумные компании. Социологи фиксируют, что траты населения на новогодний стол год от года растут в среднем на 20%. При этом немалое число участников опросов готовы поработать во время праздников. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что 2025 год принесет перемены во многих жизненных сферах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

2024 високосный год был сложным не только в России, но и во всем мире. Зато 11 дней гуляем, дискуссия относительно целесообразности долгих новогодних выходных в последнее время не ведется. При этом есть смысл напомнить, что традиционные призывы руководителей разных рангов и уровней, что называется, отдыхать с пользой и не вредить по возможности здоровью, как правило, остаются неуслышанными. Можно было бы, например, заняться спортом или чтением литературы, иными словами, чем-то интеллектуальным, нравственным и общественно-полезным. К этому готовы, скажем так, не все. Однако стоит выделить и положительным момент, опросы фиксируют, что россияне не прочь в Новый год и последующие выходные дни поработать. Таковых тоже немало, особенно если работодатель пообещает праздничные надбавки.

Можно немножечко поговорить о том, насколько правильно не спать ночь, есть, пить, гулять со всеми вытекающими на следующий день последствиями. Ради чего все это?

Но мы не будем читать нотации о пользе здорового образа жизни, ибо сами не без греха. Между тем Всероссийский фонд изучения общественного мнения рисует достаточно благостную картину: абсолютное большинство наших граждан собираются встречать Новый год в кругу семьи. Молодежь понятно, им бы повод найти, чтобы погулять вне дома родного. Тем не менее большинство чтит семейный праздник, значит, и семейные ценности.

Руководители нынче призывают быть аккуратнее с пиротехникой. Действительно, ситуация в мире и стране, прямо скажем, к большому празднику не располагает. Так что перейдем к большой политике. Январь 2025 года обещает быть богатым на события. Дональд Трамп возвращается, он уже громко заявил о себе. Главное, он обещал мир во всем мире. Это, конечно, хорошо, но особо обольщаться, наверное, все-таки не стоит. Плохо на что-то излишне надеяться, ибо перемены могут быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Лучше быть готовым к минусу, чтобы потом обрадоваться плюсу. Как бы то ни было, 20 января состоится инаугурация 47 президента Соединенных Штатов, и это уже само по себе событие.

Центробанк рассчитал, что годовая инфляция в РФ достигнет пика в апреле, после чего начнет снижаться. В этом можно прочитать намек на то, что в мире нет ничего постоянного. Плохое сменяется хорошим и, к сожалению, наоборот. Так что сложные времена затягиваются, и это надо признать, с этим решительно ничего не поделаешь. Главное, чтобы здравый смысл преобладал. Тогда, глядишь, и перемены будут только к лучшему, на это и понадеемся.

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Дмитрий Дризе